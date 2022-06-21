Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Під час переговорів сторони обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді.

Про це повідомляє глава української держави у Twitter.

"Подякував за схвалення рішення Єврокомісії про статус кандидата для України. Обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді", - розповів Зеленський за підсумками розмови.

Також президент зазначив, що вони з головою іспанського уряду порушили тему можливі рішень продовольчої кризи, яка наближається через блокаду українських портів.