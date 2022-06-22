У Херсоні партизани взяли у полон рашистів (відео) [ Редагувати ]
У Херсоні партизани взяли у полон двох рашистів. Відео з'явилось у соцмережі.
Крім того, партизани звернулися до окупантів.
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