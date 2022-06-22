Війна росії проти України: Міноборони назвало основну мету на даний час [ Редагувати ]
На цей час основною метою росії у війні залишається вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.
Ворог продовжує блокувати морські українські шляхи.
Основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим, а також блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря.
Він зазначив, що окупанти переважають українську армію в озброєнні та намагаються перемогти виключно кількістю.
На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів противника. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою та особливо в умовах міської забудови.
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