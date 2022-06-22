На цей час основною метою росії у війні залишається вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

Ворог продовжує блокувати морські українські шляхи.

Основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим, а також блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря.

Він зазначив, що окупанти переважають українську армію в озброєнні та намагаються перемогти виключно кількістю.