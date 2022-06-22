З початку нового навчального року на Одещині зі шкільної програми зникне російська мова та література. Про це "Суспільному" заявив директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

В області російської мови як предмета вже немає, з програми теж прибрали. В Одесі ОВА чекає рішення Труханова у серпні. Нам пропонували залишити російську мову та літературу як факультатив, але ми відмовили. Департамент виступає за повну її заборону у всіх міських закладах освіти.

Відповідні підручники зі шкіл вже вилучили, а з освітньої програми прибрали всіх письменників країни-агресора. Їх замінять на авторів інших держав.

Також російська мова у школах не зможе існувати навіть факультативно, її заборонять викладати повністю. Таке рішення прийняли заклади освіти при формуванні навчальної програми на 2022-2023 роки.

У відомстві наголосили, що у серпні питання викладання російської мови у школах буде вирішено.

Нагадаємо, що російська мова з 1 вересня зникне у школах Миколаєва та Житомира. У Тернополі й Івано-Франківську вуличним музикантам заборонили співати російською.