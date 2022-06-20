Над Одеською областю збили дві російські ракети [ Редагувати ]
Окупанти намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. Про це повідомляє Одеської міськради в Telegram.
ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.
Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці - по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі.
Зазначається, що з окупованого Криму запустили ракети типу "Онікс".
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