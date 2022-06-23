Понад 10 маршрутів тролейбусів у Києві відновлять роботу [ Редагувати ]
У Києві відновлюють контактну мережу тролейбусів, пошкоджену внаслідок бойових дій. Про це повідомляє "Київпастранс".
Фахівці закінчать роботи за два тижні. Після завершення робіт зможуть поновити роботу тролейбусні маршрути № 6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 та 16.
Зокрема, маються на увазі ділянки на вулиці Кирилівській, площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.
В "Київпастрансі" додають, що загалом у місті здійснюють перевезення:
- 156 автобусів на 65 маршрутах;
- 90 трамваїв на 18 маршрутах;
- 131 тролейбусів на 31 маршруті.
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