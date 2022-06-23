Ракетний удар по Миколаєву: подробиці ранкової атаки [ Редагувати ]
Фото: novosti-n.org
У четвер, 23 червня, окупанти випустили по Миколаєву три крилаті ракети. Про це повідомляє ОК "Південь".
Ворог влучив у об'єкти інфраструктури, є поранений.
Миколаїв знов атаковано 3 крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються.
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