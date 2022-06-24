У Кремлі прокоментували набуття Україною статусу кандидата в ЄС [ Редагувати ]
Набуття Україною та Молдовою статусу кандидата на вступ до Євросоюзу не повинно приносити росії проблем, а також призводити до подальшого ускладнення відносин з Європою. Таку заяву зробив під час брифінгу прессекретар президента росії Дмитро Пєсков.
Это внутренние европейские дела. Важно, чтобы эти процессы не приносили больше проблем нам и не приводили к дальнейшему ухудшению наших отношений с ЕС, они и так изрядно подпорчены... Нам бы очень не хотелось, чтобы так происходило.
За словами речника Путіна, у процесі вступу країни до ЄС "можливі різні нюанси". Як приклад він навів Туреччину, яка набула статусу кандидата в ЄС у 1999 році, однак досі не вступила до нього.
Турция тоже пестовала надежду, стала кандидатом в ЕС, готова была многим поступиться. Но мы видим, что дальше кандидатства Турция никуда не двинулась, но при этом она стала суверенной страной.
Нагадаємо, що учасники саміту ЄС погодили надання статусу кандидата у ЄС Молдові та Україні 23 червня. Раніше президент росії володимир путін заявляв, що Москва не проти вступу України до ЄС, оскільки союз не є воєнним блоком.
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