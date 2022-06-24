Україна - кандидат на вступ до ЄС: що це означає для країни [ Редагувати ]
23 червня відбулась історична подія, під час саміту Євросоюзу в Брюсселі учасники погодили надання статусу кандидата в ЄС для України та Молдови. Підтвердив це і президент Європейської Ради Шарль Мішель.
Розберімося, що це означає для України.
Раніше в четвер, 23 червня, Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.
Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до ЄС одразу після початку російського військового вторгнення.
9 травня країна передала союзу другу, останню частину анкети-опитувальника, яку необхідно заповнити для набуття статусу кандидата на членство в ЄС. У цьому документі Україна оцінювала відповідність українського законодавства до європейського.
При цьому деякі країни заявляли, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати багато часу. Зокрема у МЗС Франції говорили про 15-20 років.
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Ми подали офіційну заявку, отримали з Брюсселя перший документ для отримання членства - опитувальник від Єврокомісії, в рекордно швидкі терміни заповнили його і в найближчі тижні Єврокомісія має оголосити свою оцінку щодо готовності України отримати статус кандидата на членство Євросоюзу.
Зміни, що відбулися за цей час, можна назвати тектонічними. Так, наприклад, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. А Німеччина взяла курс на мілітаризацію.