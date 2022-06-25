"Це наша національна мета": зеленський про звільнення України від загарбника [ Редагувати ]
У суботу, 25 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що звільнити нашу землю і прийти до перемоги – це наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно.
Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо.
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