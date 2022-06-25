25 червня внаслідок чергового обстрілу окупанти пошкодили ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. Про це повідомляє Держатомрегулювання.

За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику.

Зокрема пошкоджено:

північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;

вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;

вентиляційну трубу основної будівлі установки;

систему охолодження клістронної галереї прискорювача;

корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;

обшивку основної будівлі установки.

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Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження. Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан. Радіаційний фон в експериментальній залі "Джерела нейтронів" в межах норми.

Ядерна установка "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Нагадаємо, що в останні дні російська війська посилили обстріли Харкова. Друге за величиною місто України опинилось у зоні ураження ствольної артилерії окупантів.