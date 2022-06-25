Окупанти знову обстріляли ядерну установку в Харкові [ Редагувати ]
25 червня внаслідок чергового обстрілу окупанти пошкодили ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. Про це повідомляє Держатомрегулювання.
За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику.
Зокрема пошкоджено:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
- обшивку основної будівлі установки.
Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження. Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан. Радіаційний фон в експериментальній залі "Джерела нейтронів" в межах норми.
Ядерна установка "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.
Нагадаємо, що в останні дні російська війська посилили обстріли Харкова. Друге за величиною місто України опинилось у зоні ураження ствольної артилерії окупантів.
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