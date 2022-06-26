У неділю, 26 червня, у південній частині ітимуть грозові дощі, у східних, вдень і в центральних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний (у західних областях східний та південно-східний), 5−10 м/с. Температура вночі 13−18°, вдень 24−29°, на Закарпатті подекуди 33−35°.

У більшості західних, південних, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 26 червня буде сухо. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура вночі 16−18°, вдень 27−29°.