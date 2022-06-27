ЗСУ знищили три склади боєприпасів і збили кілька БПЛА ворога на півдні [ Редагувати ]
Війська рф активізували повітряну розвідку, намагаючись розвідати позиції українських підрозділів у Херсонській області. Про це повідомляється у Facebook оперативного командування "Південь".
Завдяки вмілим діям ЗСУ три російські безпілотники "Орлан-10" були знищені.
Бойові дії на півдні в основному відбуваються за допомогою артилерійських дуелей і авіаційних нальотів. Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в Херсонській області, окупанти завдали авіаційного удару вертольотом Мі-28.
Українські винищувачі та вертольоти попарно завдали авіаційних ударів по скупченню живої сили і військової техніки противника в трьох районах Херсонської області.
Загалом за добу підтверджені втрати ворога склали:
- 39 солдатів та офіцерів,
- танк Т-72,
- чотири одиниці броньованої техніки,
- три одиниці автомобільної техніки,
- три склади з боєприпасами.
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