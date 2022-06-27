США через 30 днів запровадять мито на сотні позицій російських товарів. За деякими товарними одиницями мита зростуть до 35%. Про це йдеться у постанові президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

Мита збільшать для товарів, ввезення яких "не заборонено, виправдано і відповідає зовнішньополітичним інтересам" США. У документі не уточнили, мита на які саме товари потрапляють до цієї категорії.

США також збільшать мита на товари з Білорусі. Рішення пояснили призупиненням нормальних торговельних відносин з рф і Білорусією.

Раніше Білий дім у відповідь на вторгнення росії до України заборонив експорт до США російських нафти та нафтопродуктів, газу, вугілля, морепродуктів та риби, алкоголю та непромислових алмазів.

Американська влада у квітні також призупинила дію закону про нормальні торговельні відносини (PNTR) з росією та Білорусією. Статус PNTR передбачає вільні умови торгівлі.

Нагадаємо, що в США підтвердили, що поставлять Україні ППО.