Коригував удари по Львівській області: СБУ затримала екс-співробітника КДБ [ Редагувати ]
Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього співробітника КДБ СРСР, який протягом березня 2022 року коригував ракетні удари російських військ по Львівській області. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора і СБУ.
Уродженець м. Львова, будучи колишнім працівником КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України. Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками рф про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для нанесення ракетних ударів.
Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
В СБУ зазначили, що протягом останніх днів коригувальників ворожого вогню також було затримано в Києві та Донецькій області.
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