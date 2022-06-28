Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього співробітника КДБ СРСР, який протягом березня 2022 року коригував ракетні удари російських військ по Львівській області. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора і СБУ.

Уродженець м. Львова, будучи колишнім працівником КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України. Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками рф про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для нанесення ракетних ударів.

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

В СБУ зазначили, що протягом останніх днів коригувальників ворожого вогню також було затримано в Києві та Донецькій області.