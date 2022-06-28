На зустрічі з Путіним Лукашенко їздить як на роботу.

І поки тисячі білоруських добровольців проливають кров за Україну, Лукашенко - надає свою територію, як плацдарм для обстрілів наших мирних міст. І посилює боєготовність своєї армії. А Білорусь чекає на російські Іскандери. Навіщо? Невже піде війною на Україну? В мілітаристських іграх Лукашенка спробувала розібратись Ольга Жидецька.

На камери він гучно заявляє, що прагне миру. Насправді ж, з перших хвилин повномасштабного вторгнення фактично є співучасником Кремля, адже надав свою інфраструктуру та військові бази росіянам для нападу на Україну. І звідти на мирні українські міста до сьогодні летять ракети.

При цьому досі Олександрові Лукашенку вдавалося уникати безпосередньої участі білоруських сил у бойових діях. Невизнаний президент запевняє: насправді це не Кремль, а Захід прагне втягти Білорусь у збройне протистояння.

Та, якщо спочатку війни Білорусь не демонструвала відвертих ознак підготовки до воєнних дій, упродовж останнього місяця ситуація змінилася. 7 червня Міноборони країни заявило про початок навчань щодо "переходу з мирного на воєнний час". Зокрема, підготовку до роботи в особливих умовах мають пройти рятувальники. Також вони отримають зброю. Окрім того, наприкінці травня Лукашенко створив нове - південне оперативне командування збройними силами. А також - народне ополчення.

Попри все Лукашенко й далі заперечує імовірну участь білорусів у російсько-українській війні. Мовляв, країна тільки захищатиметься у разі потреби.

Тим часом на зустрічі з Путіним Лукашенко їздить як на роботу. І повертається з таких рандеву не з порожніми руками. Останнього разу випросив півтора мільярда доларів на імпортозаміщення, адже разом з росією опинився під західними санкціями. Окрім того, путін пообіцяв озброїти Білорусь ракетами.

З огляду на все це військові аналітики визнають - путін може таки дотиснути Лукашенка, щоби той ввів війська до України. Серед можливих сценаріїв - спроба відтягнути українські сили з Донбасу та Підня. Або перерізати коридори постачання зброї з Заходу. Напередодні до білорусів звернувся український президент - він закликав сусідній народ обрати мир і не стати гарматним м'ясом для Кремля.

Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни дня них ничего не стоят. Но вы не рабы. И вы не должны умирать. И вы в силах решать, что вас ждет дальше.

Білоруси й самі не розуміють - чому мали б воювати з Україною - кажуть в білоруській опозиції. І це розхитує внутрішньополітичну ситуацію, що геть не на руку Лукашенку.

Принято решение о направлении беларуской армии в таком частном порядке без подкрпления со стороны россии, скорее всего, Александр Лукашенко не отважится. Так как настроения в беларусской армии аналогичны настроениям в беларусском обществе. Там нет принятия этой войны, там есть полное непонимание целей, которые ставит кремль.

Разом з тим в опозиції стверджують - Білорусь і сама нині фактично окупована: російська армія там хазяйнує на свій розсуд.

Давление усиливается. Не так давно была трехдневная встреча двух диктаторв. Неизвестно точно о чем они договорились. Но характерно, что именно во время этой встречи стали наноситься очередные удры по Киеву, по територии Украины, используя беларусское воздушное пространство. То есть это такая демонстрация, что Александр Лукашенко ситуацию контролировать не будет.

Білоруська армія нараховує близько 45 тисяч вояків, які не мають бойового досвіду. Та за умови, коли країною керує маріонеточний режим Кремля, від неї можна очікувати будь яких провокацій. Які можуть підштовхнути новий виток убивчого протистояння між народами, які і лукашено, і путін цинічно називають "братськими".