У Харкові після ракетних ударів почалася сильна пожежа (відео) [ Редагувати ]
У Харкові ввечері 28 червня пролунало два ракетних вибухи. Після другого прильоту в південній частині міста спалахнула пожежа, повідомляє Суспільне.
Місцеві Telegram-канали публікують фото і відео вибухів і наступної масштабної пожежі. Офіційних коментарів поки не було.
Нагадаємо, що радник голови Офісу президента України Олексій Арестович закликав вивозити дітей з Харкова. Він попередив, що місто-мільйонник опинилося в межах ураження ствольної артилерії рашистів.
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