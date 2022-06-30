Азартний бізнес після легалізації став досить успішним інструментом економіки країни. Держрегулювання позитивно позначилося не лише на наземному сегменті ігрової індустрії, а й на розвагах в інтернеті.

Наприкінці лютого після початку повномасштабних воєнних дій життя кардинально змінилося. Вітчизняна бізнес-індустрія постала перед непростим завданням у підтримці гральної галузі "на плаву", а також збереженні робочих місць.

Оператори гемблінг-індустрії почали масово переформатувати свою діяльність для підтримки економічної складової та допомоги армії. Онлайн-казино Cosmolot одне з перших почало розгортати благодійні проекти, чим показало приклад колективної відповідальності азартного бізнесу.

Ринок IT працює в нових бізнес-реаліях - онлайн-казино Cosmolot

IT індустрія завжди вважалася досить розвиненою сферою діяльності. Ніша сучасних технологій дозволяє різним секторам бізнесу впроваджувати нові технології та розвиватися, тим самим надаючи робочі місця.

Гемблінг став частиною великого механізму сучасного світу та почав поступово нарощувати ігрові обороти серед своїх користувачів. Ігрові майданчики, подібні до онлайн-казино Cosmolot після легалізації змогли запустити не тільки процес відповідальної гри, а також надати робочі місця в абсолютно новій сфері діяльності.

Війна змусила гральну індустрію перебудувати звичний ритм роботи, щоб поступово повернутися в довоєнне функціонування. За чотири місяці з початку бойових дій 53% працюючих в Україні втратили роботу, що позначилося на економіці країни.

"Ми не звільнили жодного співробітника та не стали зменшувати заробітну плату. Через два тижні компанія відновила операційні процеси, а у квітні вже повернулася до повноцінної діяльності", - прокоментували в онлайн-казино Cosmolot

Варто відзначити, що гральна індустрія досить швидко почала відновлювати колишні процеси роботи. За рахунок збереження робочих місць ігорка змогла виконати план першого кварталу та принести до держбюджету 641,33 млн грн.

Гемблінг-індустрія рентабельна: Cosmolot

Перший рік діяльності легального сектору гемблінгу в Україні показав, що працювати чесно та прогресивно реально. За офіційними підрахунками Мінфіну та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) організатори азартних ігор заплатили понад 1,7 млрд. гривень.

Онлайн-казино Cosmolot є яскравим прикладом ігрової платформи, де реалізуються сучасні гемблінг розваги, а також інноваційні симулятори слот-машин, які прийшли на заміну старих автоматів. Доцільність реформації азартного бізнесу довела, що індустрія є досить прибутковою для країни.

Реалізація нових проектів гемблінгу в умовах війни дозволяє організаторам не просто дотримуватися взятих на себе зобов'язань, а й спрямовувати свій потенціал на суміжні сфери діяльності, такі як благодійність.

Ігровий рітейл продовжує нарощувати свій потенціал: онлайн-казино Cosmolot

Онлайн-розваги користуються популярністю серед гемблерів за рахунок своєї мобільності. Сучасні організатори азартних ігор пропонують ігровий контент на будь-який смак, починаючи від слот-машин і до покеру з живими дилерами.

Ігрові майданчики, такі як онлайн-казино Cosmolot, за час війни, змогли випустити нові IT-продукти, тим самим підтримуючи попит користувачів. Різноманітність ігрового процесу це завжди чудова можливість зрозуміти потребу клієнта.

"Компанія переформатувала звичні всім азартні турніри, щоб направити частину коштів на допомогу армії. Для нас стоїть завдання запропонувати користувачеві бажаний ігровий продукт, і водночас надати йому нової, актуальної для сьогодення, цінності", - зазначили в онлайн-казино Cosmolot

Оператори гемблінг-індустрії демонструють не лише швидку адаптацію до нових викликів, а й розвивають свій ігровий контент. У важких умовах війни підтримання рентабельності гральної галузі важливо не лише з економічного боку, а й для нарощування майбутніх можливостей.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс". Ліцензію на ведення діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет видано 08.02.2021 року. Рішення КРАЇЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.