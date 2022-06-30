Готував вибухи на залізниці: СБУ затримала спільника диверсанта [ Редагувати ]
СБУ затримала російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій в Чернівській області. Він виявився спільником раніше затриманого диверсанта, що планував вибухи на УЗ в Чернівецькій області.
Про це повідомляє СБУ.
СБУ затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області.
За даними відомства, одержану інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Той був затриманий нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах "Укрзалізниці".
Обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб рф. Після затримання свого "зв’язкового" інформатор отримав нове завдання - розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з рф.
Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів.
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