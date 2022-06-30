У Херсоні пролунав вибух на вулиці Перекопського, неподалік місцевого СІЗО. Судячи з фото і відео, зруйновано лише паркан, люди не постраждали.

За словами свідків, за кілька хвилин до вибуху вони помітили біля паркану чорний пакет. РосЗМІ повідомляють про "теракт з боку України, спрацював саморобний вибуховий пристрій".

Нагадаємо, що у Херсоні останнім часом сталася серія вибухів, спрямована проти колаборантів, які співпрацюють з загарбниками.

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22 червня на Херсонщині українські патріоти підірвали автомобіль народного депутата зі "Слуга народу" Олексія Ковальова, який зрадив Батьківщину та перейшов на бік окупантів.

Того ж дня у Чорнобаївці на Херсонщині партизани підірвали автомобіль Юрія Турульова - колишнього керівника місцевої автостанції, який перейшов на бік росіян і очолив окупаційну адміністрацію.

24 червня у Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена "Нової Русі" і партійця забороненої політсили "Партії Шарія" Дмитра Савлученка.