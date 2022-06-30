У центрі Херсона біля СІЗО пролунав вибух (відео) [ Редагувати ]
У Херсоні пролунав вибух на вулиці Перекопського, неподалік місцевого СІЗО. Судячи з фото і відео, зруйновано лише паркан, люди не постраждали.
За словами свідків, за кілька хвилин до вибуху вони помітили біля паркану чорний пакет. РосЗМІ повідомляють про "теракт з боку України, спрацював саморобний вибуховий пристрій".
Нагадаємо, що у Херсоні останнім часом сталася серія вибухів, спрямована проти колаборантів, які співпрацюють з загарбниками.
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