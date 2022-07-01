Наша знімальна група, яка працює зараз на Донбасі, потрапила під обстріл в селі Карлівка! Коли росіяни накрили з реактивної артилерії мирних мешканців місцевий ринок. Кадри самих ударів дивіться в сюжеті наших воєнкорів.

Оце вам Карлівка. Живі всі? (свист снаряду, БАХ!) - Finisht! (піднімається бельгієць і допомагає) It is ok? – Да, все нормально! Тихо-тихо, все ок! Треба десь шукати ямку! Ось, я не знаю що там. Коротше, якщо що, сюди стрибаємо! Якщо повториться. Да тут, ми тут!

За таких обставин спрацьовує хіба що інстинкт. Село Карлівка. Ворог вдарив з реактивної артилерії по тутешньому ринку.

Це «гради» були? - Да, вот… Щойно ми потрапили під обстріл з «градів». Да, таке неприємне відчуття, звісно. Десь поруч від мене там розірвалося. Зараз спробуємо відїʼхати трохи подалі… Машина ціла? – Х*й його знає! Зараз глянемо!

Під вогонь потрапила наша знімальна група та журналіст із Бельгії.

Ану покажи. (бельгійський фотокореспондент показує руку) Ну, да, трохи приземлився ти невдало. (витягує осколок з колеса). Повезло, хоч колесо не пробило. Покажи осколок. Ось такий дрібненький осколочек, але якщо він попаде в людину, то він може вбити запросто.

Щойно нам повідомили військові, що є поранені і троє загиблих серед цивільних людей…

Ну що ж, ми ухвалили рішення повернутися на місце обстрілу, зафіксувати військовий злочин московитів. Не знаю, чи нас пропустять туди зараз. Звідти щойно проїхало кілька карет швидких…

Постраждали цивільні, постраждали військові. В принципі, це місце, де люди зупиняються перепочити, випити каву, придбати якісь там продукти. Ну тобто зрозуміло, що ворог навмисно це зробив. Обстріляв мирне село…

Інформація щодо трьох загиблих не підтверджується. Втім, люди кажуть одній жінці, яка торгувала тут рибою, осколок влучив у голову. Поранення тяжке. Осколками посікло іще двох чоловіків. Скрізь бачимо калюжі крові.

Мирные обычные люди стояли разговаривали и вон прилетіло. - Сильно поранені? - Голова, руки, ноги, а у второго бок - ляшка і нога.. А, онде хустинка жінки, у крові вся… - От скоти, бл*. Ну чого сюди стріляти?Скоты, настоящие скоты. Мы услышали выстрели вон остуда и сюда упало…

Внаслідок обстрілу в селі зайнялася суха трава. Люди кидаються гасити пожежу.

Тим часом у село прибуває іще одна карета швидкої. «Гради» накрили ще й житловий сектор. Зруйновані людські оселі.

Господиня цього будинку - літня жінка. Дивом вціліла. Під час обстрілу якраз була в хаті.

Восемдесят шесть лет ей. - Скільки? - Восемьдесят шесть, главный врач санатория. Они видно целились в санаторий, а это - санаторский дом, она тут жила.

Четыре! Четыре раненых! Трех забрали и четвертого мы увезем!