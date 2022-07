Наша знімальна група, яка працює зараз на Донбасі, потрапила під обстріл в селі Карлівка! Коли росіяни накрили з реактивної артилерії мирних мешканців місцевий ринок. Кадри самих ударів дивіться в сюжеті наших воєнкорів.

Оце вам Карлівка. Живі всі? (свист снаряду, БАХ!) - Finisht! (піднімається бельгієць і допомагає) It is ok? – Да, все нормально! Тихо-тихо, все ок! Треба десь шукати ямку! Ось, я не знаю що там. Коротше, якщо що, сюди стрибаємо! Якщо повториться. Да тут, ми тут!