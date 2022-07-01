На Луганщині батьки з маленьким Давидом мешкали в приватному будинку.

І насамкінець - зворушлива історія порятунку. Волонтер з Кривого Рогу після складної евакуації родини з Лисичанська вирішив взяти маленького врятованого хлопчика у похресники. Загалом від початку війни чоловік вивіз у безпечніші місця понад півтори сотні співвітчизників. Каже: робитиме це і надалі, до повної перемоги української армії над російськими окупантами.

Більше про цю історію розкаже наш кореспондент Артур Терещенко.

Олег Леонтьєв вивозить із Луганщини родину із семимісячним Давидом. Із зони активних бойових дій їм вдалося евакуюватися в середині червня.

Мы выезжаем полями. Лялька спит. Скоро перестанут бахать. Очень сильно бахает, тогда в безопасности будем все…

Вже діставшись Дніпропетровщини, батьки хлопчика пояснюють, чому зволікали. До останнього сподівалися, що горе омине.

Олексій - батько хлопчика:

У нас там полностью уже всё разрушено. Повыносило и окна, и двери, там уже жить просто невозможно было.

Альона - мати хлопчика:

Ніхто не хотів, всі боялися вивозити людей. Один Олег не побоявся і вивіз. Я дитину держала на руках, держала подушку коло дитини коло голови, каску держала, щоб снайпери не вистрелили.

Усю дорогу Олена, тримаючи сина на руках, молилася. А в Кривому Розі вирішила одразу похрестити первістка. Стати хрещеним батьком Давида запросили Олега.

Олег Леонтьєв – волонтер:

Это мой крестник, которого вывезли из горячей точки , из города Лисичанска. Были под обстрелам и самое главное, что уже всё закончилось.

На Луганщині батьки з маленьким Давидом мешкали в приватному будинку. Зараз, за сприяння свого рятівника, оселилися в криворізькій однокімнатній квартирі з усіма зручностями.

У команді Олега волонтери, небайдужі містяни та численні громадські організації, зокрема, й міжнародні.

Сергій - представник ГО «Море любові»:

Помогаем волонтёрам, помогаем людям - вывозим, эвакуируем, закупаем продукты, медикаменты, хозтовары.Олег взял на себя самую сложную работу, потому что он это настоящий герой, потому что никто не хочет ездить туда куда он ездит…

Тим часом чоловік із помічниками знову збирається в дорогу.

Олег Леонтьєв – волонтер:

И будем опять вывозить оттуда людей. Очень ждут, много хочет выехать оттуда, как эвакуация уже почти оттуда невозможна, потому что обстрелы сильные идут.

Через заходи безпеки майбутній маршрут та кінцеву точку подорожі чоловік тримає в таємниці.