Ціни на криптовалюту продовжують падати. Біткойн вже пробив позначку нижче 20 тисяч доларів США, а криптоманінг стає дедалі менш прибутковим.

Це гарна новина для геймерів, які хочуть придбати вживану відеокарту. Згідно з нещодавнім звітом, за останні місяці ціни на вживані графічні відеоприскорювачі впали на 50%.

За оцінками Bloomberg, більше третини споживчого ринку відеокарт може зникнути. Все тому, що криптомайнери не бачать сенсу у подальшому майнінгу і розпродають обладнання, яке найчастіше складається із відеокарт.

Ціни на вживані відеокарти на eBay

За оцінками видання, 35% споживчих відеокарт було куплено майнерами під час підготовки до криптографічного буму наприкінці 2021 року, коли біткойн досяг рекордної ціни у 68 тисяч доларів.

Зараз багато з цих карт "викинули" на майданчики для продажу вживаних речей, наприклад eBay. Деякі з популярних моделей відеокарт вже коштують менше половини ціни, яку продавці просили лише кілька місяців тому.

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До прикладу, Nvidia RTX 3090 Ti, яка коштувала в середньому 2000 доларів на eBay у квітні, тепер можна продається за 1650 доларів, тоді як RTX 3080 10 ГБ впала з 1000 доларів до 770 доларів за останні кілька місяців.

Ціни знижуються не лише на вживані карти. Нові графічні прискорювачі також стають доступнішими.

Здешевшання графічних карт також призвело до падіння продажів материнських плат. Компанія EVGA закрила свою систему віртуальної черги, а Nvidia відмовилась від моделі RTX 3080 12 ГБ.

Чи можна купувати відеокарту після майнінгу? Експерти кажуть, що зниження продуктивності вживаних відеокарт після інтенсивного навантаження не надо велике, якого можна було б очікувати.

Нагадуємо, що раніше творець криптовалюти Ethereum заявив, що більше не є мільярдером.