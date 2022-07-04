В Миколаївській області СБУ знешкодила російську агентуру у складі трьох чоловік, що працювали на ФСБ та розвідувала позиції ЗСУ на півдні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Для маскування злодії використовували своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів.

Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, що підтверджують роботу на рф.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.