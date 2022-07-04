СБУ затримала агентів кремля на півдні [ Редагувати ]
В Миколаївській області СБУ знешкодила російську агентуру у складі трьох чоловік, що працювали на ФСБ та розвідувала позиції ЗСУ на півдні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.
Для маскування злодії використовували своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів.
Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами.
Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, що підтверджують роботу на рф.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.
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