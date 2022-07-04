Ціни на вугілля у Польщі зросли майже втричі у порівнянні з минулим роком

Дров'яна лихоманка. У Польщі на тлі росту цін на енергоносії люди почали збирати в лісі хмиз і запасаються дровами. До опалювального сезону залишилося не так багато часу, як здається - кажуть поляки. Отож хто має пічку - вже піклується, щоб оселя восени та взимку лишалася теплою. Марина Біленька знає більше.

Колода до колоди - ось так виглядають запаси 52-річного фермера Артура Трохім'яка. Чоловік живе у селі Борисовщина, що неподалік кордону Польщі з Білоруссю. За перший місяць літа встиг до половини наповнити сушняком стелаж попід сараєм.

Артур Трохім'як, фермер:

Щоб запастися на весь опалювальний сезон треба близько трьох місяців, зате потім не доведеться турбуватися про паливо і переживати за ціни на вугілля.

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну призвело до зростання вартості на енергоносії. Зокрема й на вугілля, яке й досі використовують чимало домогосподарств.

Отож все більше поляків згадують про дрова - багате джерело тепла, яке можна знайти в лісах, що покривають 30 відсотків території їхньої країни.

Артур Гацький, головний лісничий Нурецького району:

У зв'язку з нинішньою ситуацією в Європі, війною в Україні, державні ліси можуть забезпечити дровами наших мешканців на опалювальний сезон наступної зими.

Аби зібрати дрова у Польщі - кожен охочий має проконсультуватися з лісником. Той підкаже місця де можна добути хмиз. Дозволено брати лише лежачі стовбури, не більше семи сантиметрів завтовшки.

Артур Трохім'як, фермер:

Це важка робота, але ми не працюємо зі світанку до заходу сонця. Аби зібрати дрова треба від 3 до 4 годин, а щоб їх привезти інколи витрачаємо по 7-8 годин на день.

Без згоди лісника така діяльність карається штрафом у 250 злотих - це понад півтори тисячі гривень. Та навіть якщо дотримуватися усіх правил - сушняк не безкоштовний. За один кубічний метр Артур має заплатити 15 злотих - це майже сто гривень. Та це все одно в 10 разів дешевше, ніж купувати заготовлені дрова.

Ціни на вугілля у Польщі зросли майже втричі у порівнянні з минулим роком. Нині тонна палива вартує понад дві тисячі злотих, це 13 тисяч гривень. А середньостатистичній родині потрібно три тонни антрациту, щоб комфортно перезимувати.

Шимон Татарчик, лісник:

Цього року через ціни на вугілля та пелети багато людей згадали, що у них ще є пічки. Дрова особливо актуальні в оселях, де немає електрики, або є інші обставини, які не дозволяють їм обігріватися новітніми способами.

За даними Державних лісів - органу, який керує польськими лісами - до кінця червня лісництва продали 377 тисяч кубометрів дров. Це на 30 відсотків більше, ніж торік.