Поляки масово запасаються дровами на зиму [ Редагувати ]
Дров'яна лихоманка. У Польщі на тлі росту цін на енергоносії люди почали збирати в лісі хмиз і запасаються дровами. До опалювального сезону залишилося не так багато часу, як здається - кажуть поляки. Отож хто має пічку - вже піклується, щоб оселя восени та взимку лишалася теплою. Марина Біленька знає більше.
Колода до колоди - ось так виглядають запаси 52-річного фермера Артура Трохім'яка. Чоловік живе у селі Борисовщина, що неподалік кордону Польщі з Білоруссю. За перший місяць літа встиг до половини наповнити сушняком стелаж попід сараєм.
Артур Трохім'як, фермер:
Щоб запастися на весь опалювальний сезон треба близько трьох місяців, зате потім не доведеться турбуватися про паливо і переживати за ціни на вугілля.
Широкомасштабне вторгнення росії в Україну призвело до зростання вартості на енергоносії. Зокрема й на вугілля, яке й досі використовують чимало домогосподарств.
Отож все більше поляків згадують про дрова - багате джерело тепла, яке можна знайти в лісах, що покривають 30 відсотків території їхньої країни.
Артур Гацький, головний лісничий Нурецького району:
У зв'язку з нинішньою ситуацією в Європі, війною в Україні, державні ліси можуть забезпечити дровами наших мешканців на опалювальний сезон наступної зими.
Аби зібрати дрова у Польщі - кожен охочий має проконсультуватися з лісником. Той підкаже місця де можна добути хмиз. Дозволено брати лише лежачі стовбури, не більше семи сантиметрів завтовшки.
Артур Трохім'як, фермер:
Це важка робота, але ми не працюємо зі світанку до заходу сонця. Аби зібрати дрова треба від 3 до 4 годин, а щоб їх привезти інколи витрачаємо по 7-8 годин на день.
Без згоди лісника така діяльність карається штрафом у 250 злотих - це понад півтори тисячі гривень. Та навіть якщо дотримуватися усіх правил - сушняк не безкоштовний. За один кубічний метр Артур має заплатити 15 злотих - це майже сто гривень. Та це все одно в 10 разів дешевше, ніж купувати заготовлені дрова.
Ціни на вугілля у Польщі зросли майже втричі у порівнянні з минулим роком. Нині тонна палива вартує понад дві тисячі злотих, це 13 тисяч гривень. А середньостатистичній родині потрібно три тонни антрациту, щоб комфортно перезимувати.
Шимон Татарчик, лісник:
Цього року через ціни на вугілля та пелети багато людей згадали, що у них ще є пічки. Дрова особливо актуальні в оселях, де немає електрики, або є інші обставини, які не дозволяють їм обігріватися новітніми способами.
За даними Державних лісів - органу, який керує польськими лісами - до кінця червня лісництва продали 377 тисяч кубометрів дров. Це на 30 відсотків більше, ніж торік.
по темі
Окупанти не припиняють обстрілювати Криворізький район, на Дніпропетровщині. Ворог прицільно б'є по житловому сектору. Перетворює будинки на руїни, і що найжахливіше - забирає життя людей.
Там, куди змогли дотягнутися, росіяни фактично зруйнували усе: електропідстанції, водогони, газопостачальні мережі. Їх, до речі, зараз активно відновлюють: замінюють пошкоджені лічильники та встановлюють нові газорозподільчі системи.
Голод, епідемія, тисячі трупів під завалами... Хто б міг уявити таке у цивілізованому світі? Російський окупант приніс у місто середньовіччя.
Для України - це тисячі втрачених життів, фізично та психологічно травмована нація і збитки на трильйони гривень. А от як розплачується світ - свій аналіз і прогнози оприлюднили одразу дві впливові установи.
Військові навчання у білорусі ніяк не завершаться. Таке затяжне брязкання зброєю попід нашим кордоном тримає всіх у напрузі - і жителів прикордоння, і військових. Втім, поки армійці жодних провокацій не фіксують - але всі у повній бойовій готовності.
Чверть українців, які не змінили місця проживання, і третина вимушених переселенців під час війни ледь зводять кінці із кінцями. Згідно з опитуванням Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології, люди зазначають серйозних матеріальних труднощів.