Японія ввела санкції проти росії та Білорусі за вторгнення в Україну. У санкційний список потрапили 57 громадян росії і шість компаній. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Японії.

Зокрема, в списку санкцій опинилися "глава" ВЦА Херсонської області Володимир Сальдо і його" заступник" Кирило Стремоусов.

Під санкції потрапили:

віце-прем'єр росії Дмитро Григоренко;

народний артист рф Сергій Ролдугін і його дружина;

родичі голови ради директорів ПАТ "Северсталь" (MOEX: CHMF) і ПАТ "Силові машини" Олексія Мордашова - Марина, Кирило і Микита Мордашеви;

голова правління АТ "Росгеологія" Сергій Горьков;

гендиректор ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" (MOEX: UNAC) Юрій Слюсар;

45 російських військовослужбовців.

Японія також внесла до списку санкцій шість російських компаній: АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегічної культури, а також ряд інформаційних порталів, включаючи SouthFront і Інфорос.

Токіо ввів заборону на експорт товарів для 65 організацій росії і 25 компаній Білорусі. Йдеться про Новосибірський авіаційний завод (НАЗ) ім. Чкалова (філія компанії "Сухой"), НДІ "Градієнт", Іркутський авіаційний завод і Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Ю. А. Гагаріна (КнООЗ).