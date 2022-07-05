Японія ввела санкції проти росії: хто потрапив до списку [ Редагувати ]
Японія ввела санкції проти росії та Білорусі за вторгнення в Україну. У санкційний список потрапили 57 громадян росії і шість компаній. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Японії.
Зокрема, в списку санкцій опинилися "глава" ВЦА Херсонської області Володимир Сальдо і його" заступник" Кирило Стремоусов.
Під санкції потрапили:
- віце-прем'єр росії Дмитро Григоренко;
- народний артист рф Сергій Ролдугін і його дружина;
- родичі голови ради директорів ПАТ "Северсталь" (MOEX: CHMF) і ПАТ "Силові машини" Олексія Мордашова - Марина, Кирило і Микита Мордашеви;
- голова правління АТ "Росгеологія" Сергій Горьков;
- гендиректор ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" (MOEX: UNAC) Юрій Слюсар;
- 45 російських військовослужбовців.
Японія також внесла до списку санкцій шість російських компаній: АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегічної культури, а також ряд інформаційних порталів, включаючи SouthFront і Інфорос.
Токіо ввів заборону на експорт товарів для 65 організацій росії і 25 компаній Білорусі. Йдеться про Новосибірський авіаційний завод (НАЗ) ім. Чкалова (філія компанії "Сухой"), НДІ "Градієнт", Іркутський авіаційний завод і Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Ю. А. Гагаріна (КнООЗ).
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