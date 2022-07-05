Міжнародна математична спілка оголосила лауреатів Філдсівської премії - найпрестижнішої нагороди в галузі математики, яка вручається раз на чотири роки.

Нагороди отримали француз Уго Дюмініль-Копен, британець Джеймс Мейнард, уродженець Південної Кореї Джун Ха та 37-річна громадянка України Марина В'язовська.

За доказ того, що решітка E8 забезпечує найщільнішу упаковку однакових сфер у 8 вимірах, а також за подальший внесок у пов'язані екстремальні завдання та проблеми інтерполяції в аналізі Фур'є.

Марина В'язовська

Марина В'язовська народилася в Києві та закінчила механіко-математичний факультет КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Здобула ступінь магістра в Кайзерслаутерні. У 26 років стала кандидатом наук, у 29 - доктором наук.

Зараз вона як професор викладає у Федеральній політехнічній школі Лозанни у Швейцарії.

Марина В'язовська

Найвідоміші роботи В'язовської пов'язані з розв'язанням задачі про найміцнішу упаковку 8-вимірних куль, а також досягнення теорії рядів Фур'є.

Громадяни України раніше ніколи не отримували Філдсівську премію. В'язовська стала другою жінкою в історії, яка отримала цю премію. Першою стала Маріам Мірзахані з Ірану в 2014 році.

Нагадаємо, що в 2021 році абітурієнти України масово провалили екзамен з математики.