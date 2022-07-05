Українка Марина В'язовська отримала найпрестижнішу нагороду в математиці - медаль Філдса [ Редагувати ]
Міжнародна математична спілка оголосила лауреатів Філдсівської премії - найпрестижнішої нагороди в галузі математики, яка вручається раз на чотири роки.
Нагороди отримали француз Уго Дюмініль-Копен, британець Джеймс Мейнард, уродженець Південної Кореї Джун Ха та 37-річна громадянка України Марина В'язовська.
За доказ того, що решітка E8 забезпечує найщільнішу упаковку однакових сфер у 8 вимірах, а також за подальший внесок у пов'язані екстремальні завдання та проблеми інтерполяції в аналізі Фур'є.
Марина В'язовська
Марина В'язовська народилася в Києві та закінчила механіко-математичний факультет КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Здобула ступінь магістра в Кайзерслаутерні. У 26 років стала кандидатом наук, у 29 - доктором наук.
Зараз вона як професор викладає у Федеральній політехнічній школі Лозанни у Швейцарії.
Марина В'язовська
Найвідоміші роботи В'язовської пов'язані з розв'язанням задачі про найміцнішу упаковку 8-вимірних куль, а також досягнення теорії рядів Фур'є.
Громадяни України раніше ніколи не отримували Філдсівську премію. В'язовська стала другою жінкою в історії, яка отримала цю премію. Першою стала Маріам Мірзахані з Ірану в 2014 році.
Нагадаємо, що в 2021 році абітурієнти України масово провалили екзамен з математики.
по темі
Великий адронний колайдер з 5 липня працюватиме за рекордної потужності 13,6 трлн електронвольт. Про це йдеться у заяві Європейської організації з ядерних досліджень (CERN). На рекордній потужності колайдер працюватиме цілодобово майже чотири роки. Його почали розганяти з квітня. До цього він три роки був на модернізації
У російському Бєлгороді в ніч на неділю, 3 липня, загинула родина з села Цупівка Дергачівського району Харківської області. Про це повідомив голова Дергачівської ОТГ В’ячеслав Задоренко
В Ізраїлі Вищий суд справедливості скасував наказ міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед, який зобов'язував громадян України отримувати візи для в'їзду до Ізраїлю
Як правило, червоні яблука солодші, і, як наслідок, енергоємніші. Зелені кислі яблука містять менше фруктози, менш калорійні і тому корисніші. У жовтих яблуках менше заліза, але більше пектинів, що корисно для печінки та відділення жовчі
В Угорщині в озері поблизу міста Мошонмадьяровар (область Дьор-Мошон-Шопрон) потонула молода українка зі своєю шестирічною донькою
З 1 липня Польща припиняє низку виплат для біженців з України. 40 злотих (261 грн) перестануть отримувати українські біженці, які прибули до Польщі наприкінці лютого та вже вичерпали 120-денний ліміт. У Польщі також скасують безкоштовний проїзд для українців у громадському транспорті та поїздах Intercity