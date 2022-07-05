СБУ опублікувала перші висновки щодо атаки на торговельний центр у Кременчуці [ Редагувати ]
У Кременчуці - і досі ховають жертв терористичної атаки на торговельний центр "Амстор". Зараз офіційно встановлено, що під час ракетного обстрілу загинула 21 людина. Але ще одна - є зниклою безвісти. Понад шістдесят людей - постраждали, і багато з них - перебувають у лікарнях.
Тим часом у СБУ вже мають висновки, які вкотре підтверджують - Кременчук із літаків ракетами обстріляли росіяни. Деталі - у наступному сюжеті.
Служба безпеки України напередодні опублікувала перші висновки щодо атаки на торговельний центр у Кременчуці, які вкотре підтверджують - росіяни безжально спрямовують свою потужну зброю в бік не воєнних об'єктів і вбивають мирних жителів. Кременчук рашисти обстріляли з літаків Ту-22М3. Бомбардувальники злетіли з аеродрому в Калузькій області. Вибух ракети зафіксували численні камери відеоспостереження. На заводі, по якому цілилися орки, виробляли асфальтозмішувальні установки - воєнної техніки там не було.
Натомість у торговельному центрі були сотні людей. Олена Безус працювала баристою. Дівчина отримала численні поранення, перенесла операцію.
Олена Безус, постраждала:
Я просто сидела на кофейни у себя. Мне на телефон приходили уведомления, тревога в Кировоградской области, через какое-то время по Полтавской области тревога. Я посмотрела на остальные магазины, может кто-то уходит, кто-то закрывается. Никто особо не закрывался. Я решила остаться.
Також напередодні у Кременчуці попрощалися з 22-річною Тетяною Бригадиренко.
Христина, однокласниця:
Она всегда была очень улыбчивая, на позитиве. Ничего плохого о ней сказать не могу.
Дівчина не змогла вибратися з охопленого вогнем закладу. Попереду в неї було - все життя.
Вікторія, однокласниця:
В конце месяца у нее должен быть День рождения. И парень должен был сделать предложение. То есть она еще не знала.
Мати шукала доньку майже тиждень. Обійшла всі лікарні, морги. Лише згодом дізналася, що тіло дівчини витягли з-під завалів. Упізнати її вдалося - тільки за результатом тесту ДНК. Проводжали в останню путь дитину батьки у закритій труні.
А ця жінка теж родом із Кременчука, але її - горе десятків людей, схоже, не надто турбує. Сидячи у Словенії, вона Виправдовує дії армії вбивць і мародерів!
У меня вопрос к Малецкому. Вы когда сзади торгового центра устраивали склад с оружием и боеприпасами. Вы крименчуган предупредили, о том что в центре города стратегический объект? Почему вы в центре города устроили склад боеприпасов? А теперь по новостям, говорят, что россия ёб***а в ТЦ.
Мер Кременчука Віталій Малецький відреагував на цей безглуздий потік пропагандистських вигадок. Він переконує - слова прибічниці "руського міра" не варто брати до уваги! І на те є цілком конкретні причини.
Віталій Малецький, міський голова Кременчука:
Рашистською недоблогершою виявилася колишня осуджена за наркоторгівлю Валерія Браца, яка втекла з Кременчука за кордон і працює путінською пропагандисткою. Ця особа неодноразово затримувалася поліцією.
Розбирати завали зруйнованого торговельного центру у Кременчуці рятувальники вже завершили. Біля руїн ТРЦ, в який тиждень тому влучила ворожа ракета, відбулася панахида за загиблими.
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