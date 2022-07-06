Окупанти намагалися атакувати Зміїний після звільнення [ Редагувати ]
Після повідомлення про встановлення українського прапора на звільненому острові Зміїний, росія намагалась знову атакувати цей регіон. Про це заявила начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.
Прапор на острові знаходиться він чекає свого часу. А те, що він там є і інформаційне повідомлення збентежило наших ворогів. Вони намагались провести авіаційну розвідку. Намагались напевно і удари нанести. Але побачивши загрозу щодо того як може бути застосована наша зброя з наближенням їхніх літаків, вони свої наміри відкоригували, і поки що тримаються подалі.
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