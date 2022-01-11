10 людей загинули в ПАР через повені [ Редактировать ]
Десятеро людей загинули в Південно-Африканській Республіці через повені. Сотні втратили домівки. Стихія вдарила по східному узбережжю країни. Через рясні зливи річки вийшли з берегів і затопили околиці. Найбільше постраждало передмістя пів-мільйонного міста Східного Лондона. На думку науковців, причиною посилення повеней та посух у регіоні є зміна клімату.
Хуселва Ранджі, представниця влади провінції:
Влада узяла на себе допомогу постраждалим. Ми розіслали та роздали продуктові пакунки постраждалим громадам, надали тимчасові притулки людям, які втратили все. І майно, і навіть близьких, під час цієї катастрофи.
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