На думку науковців, причиною посилення повеней та посух у регіоні є зміна клімату.

Десятеро людей загинули в Південно-Африканській Республіці через повені. Сотні втратили домівки. Стихія вдарила по східному узбережжю країни. Через рясні зливи річки вийшли з берегів і затопили околиці. Найбільше постраждало передмістя пів-мільйонного міста Східного Лондона. На думку науковців, причиною посилення повеней та посух у регіоні є зміна клімату.

Хуселва Ранджі, представниця влади провінції: