Протягом ночі 11 липня над Білоруссю літав російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 в парі з винищувачами. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

Вперше з 4 квітня в небо над Білоруссю підняли російський ДРЛО А-50 і винищувачі. Запусків ракет зафіксовано не було.

10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах пішов на зліт борт ДРЛО а-50 ВКС РФ. Завданням цього літака - надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

Всю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, при цьому змінюючи висоти від 9150 м до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром в Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час роботи в повітрі склало 6 годин 20 хвилин.

Крім А-50, протягом всієї ночі в повітря піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 в парі на висотах від 7 000 до 8 000 метрів.