Стефанія вірить, що митці мають свою важливу місію в часи війни.

Мистецтво проти війни. Майстриня з Миколаївщини попри активність ворога не кинула справи. Каже, на страх та пошуки натхнення немає часу, поки наші бійці не повернулися з перемогою додому. Дівчина щодня малює. Пейзажі рідного півдня, національні орнаменти, українських героїв.

Всі роботи та патріотичні сувеніри продає, а виручені кошти відправляє армії. Як працюють бійці мистецького фронту, в нашому сюжеті.

Тільки оговталися від нічних вибухів - і знову за роботу. Стефанія розписує футболку. Виводить червоні грона. Калина здавна була для українці сакральним символом.

Зараз буду наносити дрібні елементи для більшого оздоблення візерунку саме калини. Цей елемент зараз дуже популярний».

Петриківський розпис художниця опанувала ще в студентські роки. Але саме зараз його почали найбільше замовляти. Як і інші патріотичні сюжети.

Стефанія Чаплигіна – художниця:

Один з найпопулярніших малюнків - або море, або наша річка Південний Буг, тому що багато хто виїхав з Миколаєва, сумує за ним. Як написала мама, в мене замовлення для моєї афробендерівки, в неї маленька донечка. Я вирішила намалювати її у вишиванці.

Для волонтера Костянтина майстриня зробила зробила фартух, розмальований в кольорах українського прапора.

Костянтин Доренський – волонтер:

Довольно интересная патриотическая вещь. Мы работаем с военными, поднимает настроение очень хорошо.

Як тільки почалася війна, художниця зрозуміла, що хоче працювати задля перемоги. Спочатку донатила із зарплати, продавала власні картини, а далі у соцмережах стала пропонувати розпис патріотичних сувенірів. Разом із замовниками вже допомогли придбати пальне для бійців, тепер збирають на дрон.

Стефанія Чаплигіна – художниця:

Я розумію, що це невеликі кошти, але я вважаю, що, якщо кожен так по краплиночці, то дійсно разом ми сила.

Стефанія вірить, що митці мають свою важливу місію в часи війни. Займаються волонтерством наразі і десятки інших майстрів з Миколаївщини. Хтось навіть в окупації чи за кордоном.

Валентина Кривцова - керівник культурно-мистецької асоціації:

Завдяки творчим особистостям ми піднімаємо бойовий дух усієї України, ми популяризуємо наші традиції, нашу культуру. Це на сьогодні бійці нашого культурного фронту, це ті творчі особистості, які ведуть за собою інших.

А ще миколаївські майстри готують великий спільний проект. Після перемоги покажуть виставку робіт, народжених під час війни.