В Миколаївській області ракета влучила в котельню, стався виток газу [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У місті Баштанка Миколаївської області стався виток газу через обстріл окупантів. Ракета влучила в котельню, загинула людина.
Про це повідомляє прес-центр ОК "Південь".
"В Баштанці ракетним ударом зруйновано котельню, стався виток газу, одна людина загинула, інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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