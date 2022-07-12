ЗСУ знищили ще один російський склад з боєприпасами під Херсоном [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Збройні сили України після Нової Каховки знищили ще один російський склад з боєприпасами під Херсоном.
Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".
"Відразу за точним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійський підрозділ прицільно влучив в ще один склад боєприпасів в Чарівному", - йдеться в повідомленні.
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