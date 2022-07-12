Збройні сили України після Нової Каховки знищили ще один російський склад з боєприпасами під Херсоном.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

"Відразу за точним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійський підрозділ прицільно влучив в ще один склад боєприпасів в Чарівному", - йдеться в повідомленні.