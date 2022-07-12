У місті Ліг-Сіті штату Техас 64-річний Кент Джеймс застрелив свою 43-річну українську ексдружину Юлію Джеймс-Дікіну.

Вбивство матері трьох дітей сталося 6 липня у будинку подружжя. Після скоєного чоловік застрелив і себе. Про це повідомив місцевий телеканал ABC13.

Представник поліції Ліг-Сіті Джон Гріффіт повідомив, що правоохоронців викликав сусід подружжя. До нього одразу після вбивства прибігли перелякані діти Юлії та Кента. Вони сказали сусідові, що "їхній батько стікає кров'ю" та "йому терміново потрібна допомога". Характер поранень подружжя свідчив про те, що Кент спершу вистрелив у Юлію, а потім скоїв самогубство.

"Немає жодної інформації про те, чому це сталося. Не було жодних попередніх дзвінків, не було записки чи сварки", – повідомив представник поліції.

Друзі загиблої, яких розшукали "Факти", розповіли, що жінка проживала у США близько 15 років. Юлія мала активну проукраїнську позицію та від 2014 року активно допомагала українській армії. Після повномасштабного вторгнення росії до України Юлія вивезла до США своїх батьків. Сама ж постійно відвідувала проукраїнські мітинги та цілодобово тримала зв'язок з українськими військовими, аби дізнатися, чим треба допомогти.

Подруга загиблої українки Людмила розповіла, що Юлія була родом із Вознесенська Миколаївської області. За її словами, коли жінка познайомилася в Інтернеті з майбутнім чоловіком, у неї була донька від першого шлюбу Валентина.

Нині вона вже дорослаі навчається у Європі. У шлюбі з Кентом у Юлі народилося ще двоє дітей. Лері зараз 13, а Алексу років сім.

Людмила також повідомила, що за словами Юлії, чоловік почав дивно поводитися. Він почав збирати величезну кількість різних зовсім непотрібних речей та забороняв не те, що їх викинути, а навіть на сантиметр пересунути. В якийсь момент Кент для своїх речей орендував гараж і кілька складських приміщень. Він міг розлучитися з жодною річчю.

"Навіть оформивши розлучення, вони залишилися жити під одним дахом. Будинок був спільний, і вони ніяк не могли його поділити. Про неадекватну поведінку Кента розповідала і наша однокласниця, яка живе в США – вона його бачила і помітила деякі дивні речі. Швидше за все, він збожеволів. Інакше пояснити вбивство матері своїх дітей, з якою прожив 15 років, неможливо", – розповіла подруга українки.

Зараз діти перебувають з рідним братом Юлії та його дружиною. Подружжя має намір взяти над дітьми опіку.