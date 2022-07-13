Окупанти збили власний безпілотник у Маріуполі. Про це повідомляється у Telegram-каналі радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Окупанти поширюють фейки про те, нібито, це була українська "Точка-У".Безпілотник було збиту на ділянці між Лівобережним районом та Калинівкою.

З переляку і для приховування власного страху виправдання поширюють плітки про збиту "Точку-У". Страх викликано формуванням складів БК в Кальміуському районі та відстанню менш 100 км.

Як відзначив радника міського голови Маріуполя, страх окупантів обумовлений тим, що українська армія озброєна артилерійськими системами HIMARS, завдяки яким наші бійці завдали достатньо втрат ворогу.