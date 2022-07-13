Знищення складу окупантів у Новій Каховці: супутник зафіксував вирву [ Редагувати ]
Супутник зафіксував місце удару ЗСУ по російському складу з боєприпасами у Новій Каховці Херсонської області. Про це повідомляє CNN.
На знімку помітно величезну вирву.
Компанія Planet Labs показала супутниковий знімок, який був зроблений 12 липня. На місці вибуху складу боєприпасів окупантів залишився "кратер".
Крім того, внаслідок удару українських військових були пошкоджені та зруйновані будівлі, які знаходяться поряд.
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