Біля Херсону палає склад ворога: окупанти масово тікають в паніці [ Редагувати ]
В районі Херсону знову палає склад окупантів із "селітрою і гуманітаркою". Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою", - йдеться в повідомленні.
За даними СтратКому, місцеві жителі повідомляють, що частина окупантів в паніці переодягається в цивільний одяг і "з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт".
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