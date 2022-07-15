У Миколаєві вранці прогриміли потужні вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Цензор.Нет
Ранок в Миколаєві почався з вибухів. У місті та області спрацювали сирени повітряної тривоги.
Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.
Як повідомляється, прогриміло понад десять вибухів.
Жителів просять залишатися в укриттях.
"Понад 10 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з будинків і укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю вам з часом", - написав Сєнкевич.
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