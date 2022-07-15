На Сумщині двоє чоловіків у авто підірвалися на міні (фото) [ Редагувати ]
На Сумщині авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні. Один чоловік загинув на місці, інший - наразі перебуває в лікарні. Трагедія сталася 15 липня між селами Басівка і Юнаківка.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, один чоловік загинув на місці, а інший - з важкими травмами, переломами та опіками перебуває в лікарні.
"На даний час з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни", - каже Живицький.
Очільник області зазначає, що більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції.
"Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт. Також не варто знімати і забирати такі таблички з будь-яких причин. Уважність та обережність - ваше життя та здоров'я", - підкреслив Живицький.
по темі
Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області
Всього ж в результаті ворожого удару загинуло 23 людини
В окупованому Херсоні російські військові взяли в полон 35-річного громадянина США Суеді Муркезі. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на родичів і друзів американця
Українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області
Унаслідок обстрілу Вінниці є загиблі та поранені, чотири ракети над областю збили сили ППО