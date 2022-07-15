Російського посла Андрія Келіна викликали до МЗС Великої Британії через смерть полоненого британця Пола Урі на території самопроголошеної "ДНР". Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс поклала відповідальність за загибель британського громадянина на Росію.

Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі, який перебував під вартою у російської довіреної особи в Україні. Росія має нести за це повну відповідальність. Пол Юрі був в Україні під час виконання гуманітарної місії. Він був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу перед неспровокованим російським вторгненням. Російський уряд та його маріонетки продовжують здійснювати звірства. Винних притягнуть до відповідальності.

Британця Пола Урі захопили в полон у квітні. Сепаратисти звинувачували у найманстві, йому загрожувала смертна кара. У Великій Британії його називали волонтером, який займався гуманітарною допомогою.

Про смерть Пола Урі 15 липня повідомила так звана омбудсмен "ДНР" Дар'я Морозова. Вона заявила, що полонений помер "через хронічні хвороби та стрес".

Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Так звана "глава МЗС "ДНР" Наталія Ніконорова заявила, що британець помер від гострої серцевої недостатності.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти взяли в полон американського криптоінвестора.