Для захисту врожаю на цьому підприємстві свого часу створили власну пожежну команду.

Вислів "битва за врожай" цього року набула для українців реального, досі небаченого сенсу. І якщо продовжити метафору, то на передовій цієї битви перебувають аграрії південних областей. Комбайнери ще ніколи не працювали в умовах, коли будь-якої миті поле може стати об'єктом ворожої атаки, а після масованих обстрілів на землі залишаються ворожі снаряди, що не розірвалися.

Допомогти фермерам взялися фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій. Чого вони навчають аграріїв і як ті дбають про власну безпеку - розкажуть наші запорізькі колеги.

Збирати ріпак у поле механізатор Олександр виїжджає у касці та бронежилеті. Каже, у комбайні в такому спорядженні трохи незручно, але безпека - важливіша за комфорт.

Олександр, механізатор:

Воно ж хоть, і в кабіні прохладно, а воно прилягає до тіла і не так продувається. Ну, а куда діваться, надо себе захищати тоже, все може бути.

Бронежилети для співробітників виготовили самі - кажуть на сільгосппідприємстві. Налагодили процес виробництва, а кожну пластину - ретельно перевіряють на міцність.

-Отаке в нас підприємство, яке робить і бронежилети, і жнива.

Втім, аби аграрії були максимально обізнані щодо безпеки під час жнив, на підприємство навідалися рятувальники. Показали, як надавати першу допомогу пораненому. А ще - вкотре наголосили: раптом на полі трапиться підозрілий предмет - чіпати його в жодному разі не можна!

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Російські війська безжалісно обстрілюють наші поля і кожний господар сільсько-господарського підприємства намагається врятувати той врожай, який виріс. На превеликий жаль, на території області вже виникло 11 пожеж на хлібних ланах і загальна площа пошкодженого вогнем складає 116 гектар.

Для захисту врожаю на цьому підприємстві свого часу створили власну пожежну команду. Співробітники мають спец-одяг та спец-обладнання. Віталій у складі команди вже півтора року. Каже, у разі необхідності пожежники-добровольці миттю візьмуться гасити вогонь.

Віталій, працівник сільгосппідприємства:

Під час жнив наша команда завжди готова, в любу хвилину ми є на зв'язку, тобто якщо нам тільки звонять. Ми повинні сразу одягти екіпіровку, сісти в машину і видвинутися на місце проішествія.

Аграрії кажуть, у боротьбі з вогнем, оперативність - найголовніший фактор. Адже полум'я на полях розповсюджується дуже швидко.

Юрій, відповідальний за пожежну безпеку на сільгосппідприємстві:

Приблизно це так, яка сила вітра 15 метрів, то воно 15 метрів в секунду і горить, і, якщо, вона суха пшениця, воно дуже бистро горить, воно поверхневий вогонь розповсюджується.

На територію цього підприємства вже чотири рази прилітали ворожі ракети. Обійшлося без постраждалих та й поля вціліли. Втім аграрії зазначають - окрім небезпеки, війна додала й економічних проблем. Зараз вартість зерна у кілька разів менша за ту, що була торік.

Олександр, директор сільгосппідприємства:

Якщо сьогодні взяти собівартість одного гектара пшениці, вона сягає от 15 до 20 тисяч гривень на гектар. Якщо даже ти хороший керівник, і господар, збираєш по 5 тон і ту, що сьогодні предлагають ціну 1200 за тону. Це всього на всього буде 6 тисяч гривень, то собівартість себе не окупає.

Та попри всі складнощі аграрії обіцяють - без хліба Запорізька область не залишиться. Збіжжя вистачить навіть на експорт.