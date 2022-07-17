У суботу, 16 липня, на Хотинщині, що на сході від Буковини, у серйозній аварії загинув український військовослужбовець Вадим Коростюк разом зі своєю родиною. Український захисник лише кілька днів до того повернувся зі фронту.

Про це повідомляє "Чернівецький промінь".

Трагедія сталася на автотрасі поблизу закладу "Чотири корчми" між Хотином та Недобоївцями. На трасі зіштовхнулися дві автівки Ford Transit та Skoda Favorit. В останній були пасажирами 44-річний військовослужбовець разом зі своєю сім'єю: 40-річна дружина, 17-річна донька та 21-річний син. Вся родина загинула. Всі вони жили у селі Клішківці.

Попередньо встановлено, що 79-річний львів'янин був за кермом Ford Transit на момент ДТП. Він зіткнувся із Skoda Favorit, де за кермом сидів 19-річний житель села Рухотин. Наразі водій Skoda знаходиться у важкому стані у лікарні, як і водій Ford.