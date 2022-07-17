Українські військові завдали ракетного удару по тролейбусному депо в Алчевську Луганської області, де була розташована база російських окупантів. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"ЗСУ завдали ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську. За інформацією місцевих джерел, саме у тролейбусному депо в Алчевську розміщувався особовий склад окупантів. Ракетка прилетіла якраз коли бухі "асвабадітєлі" під ранок повлягалися і тільки почали бачити рожеві сни", – ідеься у повідомленні.