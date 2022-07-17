Єдиний план росії - це вбивати і руйнувати, спалювати українські землі, не маючи реальної можливості їх захопити.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

"Тому єдиний вихід - закінчити війну на умовах України і звільнити всі наші території. Будь-який інший шлях веде до нескінченної війни, обстрілу і загрози нових анексій", - заявив він, відреагувавши на звіт Інституту вивчення війни (ISW) про те, що путін віддав наказ захопити Харків і область.