У Зеленського відреагували на наказ путіна захопити Харків і область [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Єдиний план росії - це вбивати і руйнувати, спалювати українські землі, не маючи реальної можливості їх захопити.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
"Тому єдиний вихід - закінчити війну на умовах України і звільнити всі наші території. Будь-який інший шлях веде до нескінченної війни, обстрілу і загрози нових анексій", - заявив він, відреагувавши на звіт Інституту вивчення війни (ISW) про те, що путін віддав наказ захопити Харків і область.
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