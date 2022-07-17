У Росії масово відкривають кадетські та юнармійські класи, а також курси, випускників яких агітують вступати до лав збройних сил РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Лише у Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів.

Також у прикордонному Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.

Наближення зони бойових дій до кордону бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Зокрема, так званий "пункт прийому біженців", а по суті - насильно переміщених осіб, передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский.

Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення "біженці" направляються у приміщення спортивного комплексу "Віраж" (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тис. осіб, в тому числі 1,4 тис. дітей.

Одночасно не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями. 14 липня губернатор Московської області Воробйов анонсував завершення процедури "передачі 9 дітей з "ДНР" під опіку родинам з Підмосков’я".

Нагадаємо, що вторгнення в Україну настільки послабило російську армію, що Кремль наважиться розпочати нову агресію не раніше, ніж за два роки. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.