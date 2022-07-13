У кремлі готується провести фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях, так як росії не вдалося досягти свої головної мети - захопити усю Україну. Про це повідомляється у Telegram Головного управління розвідки МО України.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав:

Ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі росії, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до росії - в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня - це єдиний день голосування.

Скібіцький додав, що пожвавлення заходів щодо анексії тимчасово окупованих територій в Донецькій, Херсонській та Луганській областях також є частиною підготовки до проведення фейкових "референдумів". Водночас росія готує законодавчі ініціативи, які спростять процедуру отримання громадянства та приєднання територій до її складу.

Щодо мобілізації, як відзначив Скібіцький, її можуть оголосити після того, як росія оголосить війну, однак голова кремля володимир путін відмовляється визнавати "військову операцію" повномасштабним вторгненням.