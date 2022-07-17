Які країни найбільше блокують російські активи [ Редагувати ]
Шість країн Європейського Союзу беруть найбільш активну участь у блокуванні російських активів. Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак і Bloomberg.
Так, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що на частку Німеччини, Франції, Ірландії, Австрії, Бельгії та Люксембургу припадає близько 13 млрд із майже 14 млрд євро заморожених російських активів в ЄС.
Є шість держав-членів, які виконують цю роботу (блокують активи - ред.) У нас ситуація, коли деякі країни-члени надають нам багато інформації, а інші - дуже мало.
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Своїм візитом лідери держав хотіли показати, що цей регіон безпечний і контрольований збільшеним контингентом НАТО. І країни готові відповісти ймовірній загрозі росії.
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