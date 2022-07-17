Шість країн Європейського Союзу беруть найбільш активну участь у блокуванні російських активів. Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак і Bloomberg.

Так, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що на частку Німеччини, Франції, Ірландії, Австрії, Бельгії та Люксембургу припадає близько 13 млрд із майже 14 млрд євро заморожених російських активів в ЄС.