Окупанти обстріляли село під Бахмутом: поранені діти [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли Соледар і село Ягідне Бахмутського району. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
В результаті є постраждалі.
Повідомляється, що в результаті масованих атак травмовані троє громадян. Також отримали осколкові поранення троє дітей.
Крім того, пошкоджено кілька приватних будинків, господарських будівель і гаражів. Відкрито кримінальні справи за фактами порушення законів і звичаїв війни.
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