В росії насильно відправляють контрактників на війну з Україною [ Редагувати ]
У деяких частинах російської армії віддали наказ про відправку в Україну всіх військовослужбовців за контрактом, в тому числі тих, хто відмовився брати участь у війні. Про це повідомляє волонтерський проєкт Conflict Intelligence Team (CIT).
Відмовників стали масово і без попередження насильно або обманом вивозити на кордон, в тому числі під конвоєм військової поліції.
Волонтери закликають усіх, хто знає про масову відправку контрактників в Україну, зв'язатися з проєктом.
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