У деяких частинах російської армії віддали наказ про відправку в Україну всіх військовослужбовців за контрактом, в тому числі тих, хто відмовився брати участь у війні. Про це повідомляє волонтерський проєкт Conflict Intelligence Team (CIT).

Відмовників стали масово і без попередження насильно або обманом вивозити на кордон, в тому числі під конвоєм військової поліції.

Волонтери закликають усіх, хто знає про масову відправку контрактників в Україну, зв'язатися з проєктом.